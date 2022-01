In Landau und im Kreis SÜW werden in den nächsten Tagen weitere Termine für Corona-Schutzimpfungen angeboten. So lädt der DRK-Kreisverband SÜW für Sonntag, 9. Januar, von 10 bis 18 Uhr nach Rohrbach ins Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 6, ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Landau bietet die Praxis Dr. Jätzold, Klaus-von-Klitzing-Straße 2, am Samstag, 8. Januar, und am Mittwoch, 19. Januar, Impftermine mit Biontech und Moderna an. Geimpft werden könne jeder ab zwölf Jahren, egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung, so Carolin Jätzold. Termine können unter Telefon 06341 38 00074 vereinbart werden.

Der Impfbus des Landes steht am Freitag, 7. Januar, von 9 bis 17 Uhr, in Gossersweiler-Stein an der Berglandhalle, Schulweg 14, und am Dienstag, 11. Januar, von 9 bis 17 Uhr in Insheim, Kettelerstraße 31.