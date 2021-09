Die Weinstube „Zur Reblaus“ in Bad Bergzabern wird am 13. September 40 Jahre alt. Eigentlich hatte Inhaberin Gisela Gander eine große Jubiläumsfeier geplant. „Doch aufgrund der Pandemie haben wir im Frühjahr alle Vorbereitungen gestoppt“, informiert Gander. Dann kam die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. „Mit großer Anteilnahme haben wir die Berichte in Funk und Fernsehen verfolgt. Auch in der RHEINPFALZ standen und stehen immer wieder Augenzeugenberichte verschiedener Organisationen. Auch die örtliche Feuerwehr war an der Ahr

im Einsatz. Feuerwehrleute, die auch Kunden bei mir sind, erzählten von ihren Erlebnissen und den großen Verlusten die die dortigen Einwohner erlitten haben“, so Gander. Aus all diesen Gründen hat sie entschieden, zu helfen. Statt einer Jubiläumsfeier gibt es vom 13. bis 18. September eine Jubiläumswoche. „Wir spenden den Erlös aus dieser Woche an die Ahr“, kündigt Gander an.