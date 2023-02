Die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße war bei den Internationalen Festspielen in Berlin vertreten. Mit dabei waren insgesamt fünf Weingüter aus Nußdorf, Edesheim und Niederhorbach, die zwei Events am ersten Wochenende der Berlinale begleiteten. „Der Werbeeffekt für unseren Tourismusstandort bei Events, die im Rahmen eines Festivals von internationaler Bedeutung und mit einer so hohen Promidichte stattfinden, ist natürlich riesig groß und birgt für uns jedes Mal aufs Neue eine ganz tolle Chance“, betont der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft, Bernd Wichmann. Die Weine stammen von den Weingütern Villa Hochdörffer, Martinshof und Eugen Wambsganss aus Nußdorf sowie von den Weingütern Anselmann aus Edesheim und Fritz Walter aus Niederhorbach.

Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt und lockt jedes Jahr Zehntausende Besucher in die Bundeshauptstadt. Bei der diesjährigen 73. Auflage der Filmfestspiele vom 16. bis zum 26. Februar, konkurrieren 18 Filme um den begehrten Goldenen Bären. Insgesamt werden im Rahmen der Berlinale mehr als 400 Filme gezeigt.