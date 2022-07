Die Biosphären-Guides locken in den kommenden Sommerwochen mit erkenntnis- und erlebnisreichen Touren in Wald, Weinberge und Wiesen. Am Sonntag, 10. und 24. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr lädt Andrea Frech ein, sich „Auf die Spuren von Max Slevogt“ zu begeben. Bei der Tour rund um den Slevogthof bei Leinsweiler bis hinauf zur Burgruine Neukastel erfahren die Besucher Vielseitiges zum Biosphärenreservat. Ute Seitz zeigt auf dem Burgunderweg um Annweiler-Gräfenhausen „Wo sich Wald, Wein und Weide küssen“. Die Führung findet am Samstag, 23. Juli, von 14 bis 17 Uhr statt. Am Mittwoch, 10. August und 7. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr gibt sie außerdem einen Einblick zum Weinbau im Klimawandel. Der Klimawandel und seine Folgen stehen auch im Mittelpunkt der Wanderung „Von Einwanderern und Auswanderern“ am Samstag, 10. September, von 11 bis 15 Uhr. Die Biosphären-Guides bieten kenntnisreiche und kurzweilige Führungen an und helfen so, dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen Gesicht und Stimme zu geben. Die Ausbildung wurde vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und der RegioAkademie angeboten.

Bei allen Touren sind feste Schuhe und wetterfeste Kleidung erforderlich. Informationen und Anmeldung unter info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de beziehungsweise Telefon 06325 95520.