Nach Beschwerden einer Anwohnerin wegen ihrer zugeparkten Ausfahrt wird die kleine Seitenstraße der Pfarrgasse zu einer Sackgasse. Das hat der Siebeldinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Patienten einer psychologischen Praxis sowie andere Anwohner parkten so, dass die Einfahrt zu ihrem Anwesen ständig zugestellt sei. Freies Parken sei erlaubt, sagte Ortsbürgermeister Peter Klein, aber so, dass keine Einfahrten blockiert werden. Parkbuchten gibt es in der Pfarrstraße nicht. Angedacht aber verworfen wurde der Gedanke, für drei Monate an der nördlichen Straßenseite von Hausnummer 20 bis 26 ein eingeschränktes Halteverbot einzurichten. Aber: Sollte es zu weiteren Parkproblemen kommen, müsse nochmals über die Situation nachgedacht werden, so der Ortsbürgermeister.