Unbekannte haben zwischen Samstag und Mittwoch, 20. bis 27. Januar, an verschiedenen Orten in Landau Wahlplakate der Partei Die Linke beschädigt. Am Sonntag sprach die Partei selbst von knapp 15 Plakaten. Sie waren in der Fortstraße/Ecke Am Kronwerk, im Ostring, am Rathausplatz, in der Rheinstraße, am Busbahnhof, im Bereich des Südparks, in der Charles-de-Gaulle-Straße, in der Ostbahnstraße, in der Lotschstraße, in der Reiterstraße und in der Karl-Sauer-Straße angebracht. Jonas Wadle, Vorsitzender der Linken Landau/SÜW, betont in einer Stellungnahme: „Wir finden es schade, dass Sachbeschädigung das einzige Mittel für so manchen Menschen ist, um sich politisch zu artikulieren. Jedoch sehen wir uns auch in unserer politischen Arbeit bestätigt, wenn sich Rechte von unseren Inhalten angegriffen fühlen.“

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de.