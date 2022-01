Der 26-jährige Stabhochspringer Oleg Zernikel, der im Sommer 2021 seinen bisherigen Karriere-Höhepunkt bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio erlebt hat, ist Teil der Sporttalentförderung der VR-Bank Südpfalz. „Verantwortungsvolle Partner sind essenziell, wenn man auf ein großes Ziel zuarbeitet. Wir möchten Oleg dabei unterstützen, den nächsten Schritt in Richtung Weltelite zu machen“, betont Vorstandsvorsitzender Christoph Ochs.

Erste Leidenschaft

Mit elf Jahren migrierte Zernikel aus seiner Heimat in Kasachstan nach Deutschland und fand in Leichtathletik, speziell beim Stabhochsprung, seine erste und bislang größte Leidenschaft. „Meine damalige Trainerin sagte mir, dass man als Profisportler viel Geld verdient und einen guten Körper hat – das hat mir damals gereicht, um damit anzufangen“, erzählt Zernikel am Rand einer Episode des neuen Podcasts „Außer Rand und Bank“ der VR-Bank Südpfalz mit einem Augenzwinkern.

Traum erfüllt

Im Sommer konnte sich Zernikel einen Traum erfüllen und war Teil des deutschen olympischen Dorfes bei Olympia. Im Wettkampf konnte er als einer von zwei Deutschen das Finale erreichen und belegte Platz neun. Mit der VR-Bank Südpfalz als zuverlässigen Partner für die nächsten drei Jahre hat Zernikel bereits das nächste Ziel im Auge: Im Sommer 2024 finden die olympischen Sommerspiele in Paris statt.

„Das wäre natürlich ein Traum: Noch mal Olympia, dieses Mal hoffentlich mit Fans im Stadion und ein paar Plätze weiter oben“, so der Olympionike laut einer Pressemitteilung der Bank voller Vorfreude. Die VR-Bank Südpfalz begleitet ihn auf diesem Weg regelmäßig bei Training und Wettkämpfen, wo er als Markenbotschafter der regionalen Genossenschaftsbank auch in den sozialen Medien zu sehen sein wird.