Ein 87-Jähriger ist nach eigener Aussage am Samstagvormittag auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Bergzabern Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei berichtet, erstattete der Senior deshalb am Dienstag Anzeige. Der Mann gab an, dass ein Unbekannter ihn angesprochen und behauptet habe, vor 20 Jahren bei ihm gewohnt zu haben. Deshalb schenkte der Ansprecher dem 87-Jährigen zwei Armbanduhren. Im weiteren Gesprächsverlauf erweckte der Unbekannte den Anschein, kein Geld zum Tanken seines Autos zu haben. Der Senior gab ihm deshalb Bargeld, woraufhin der Unbekannte mit einem silbergrauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen davonfuhr. Die Polizei geht davon aus, dass die Notlage nur vorgetäuscht war. Der Mann soll mittelgroß und 40 bis 45 Jahre alt sein, hat dunkelblonde Haare und spricht mit italienischem Akzent. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, melde sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.