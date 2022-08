In der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht haben Unbekannte aus einem Vorgarten in der Oberen Berggasse in Bad Bergzabern eine ausziehbare Aluminiumleiter gestohlen, wie die Polizei berichtet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.