Wegen eines Vorfahrt-Fehlers kam es am Dienstag gegen 15.15 Uhr bei Vorderweidenthal zu einem Unfall, wie die Polizei berichtet. Eine 20 Jahre alte Smart-Fahrerin war auf der L490 von Vorderweidenthal in Richtung Erlenbacher Kreuzung (B427) unterwegs. Dort missachtete sie das Stopp-Schild und fuhr, ohne anzuhalten, in die Kreuzung ein, um in Richtung Erlenbach weiterzufahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Busenberg kommenden Toyota und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von zusammen rund 5000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma und Prellungen durch den Gurt und den ausgelösten Airbag ins Krankenhaus verbracht. Der 38 Jahre alte Toyota-Fahrer und seine 39 Jahre alte Beifahrerin erlitten durch die Gurte und Airbags ebenfalls Schmerzen. Die beiden fahrunfähigen Autos wurden abgeschleppt.