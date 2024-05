Die Bundespolizei berichtet von einem Streit am Landauer Hauptbahnhof in der Nacht auf Sonntag. Zeugen hätten von einem Streit berichtet, bei dem Eisenstangen im Spiel sein sollen. Das rief auch mehrere Streifen der Polizeiinspektion auf den Plan. Laut Polizei war ein 24-jähriger Äthiopier mit drei deutschen Jugendlichen im Alter von 17 und 21 in Streit geraten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen. Die drei Deutschen schlugen auf den 24-Jährigen ein, woraufhin dieser mit einem abgebrochenen Besenstiel aus Aluminium auf die Jugendlichen einschlug. Ein 21-jähriger Deutscher wurde durch die Schläge an der Hüfte und am Unterarm verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde bei dem Äthiopier ein Atemalkoholwert von 2,29 Promille festgestellt. Bei einem der 21-Jährigen wurde ein Promillewert von 0,89 Promille gemessen. Alle jungen Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.