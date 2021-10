Die südpfälzischen Kommunalchefs appellieren an das Land, weiter auf Verstärkerbusse beim Schülertransport zu setzen und auch einen Großteil der Kosten zu übernehmen. Das teilen die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau mit. Die Landesregierung hat die Finanzierung von Verstärkerbussen im Schulverkehr an die Corona-Inzidenzen im Land gekoppelt und somit ein Ende der Zusatzfahrten nach den Herbstferien angekündigt, heißt es in der Mitteilung. Das halten die Landräte Fritz Brechtel und Dietmar Seefeldt sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch für falsch. Das Trio sagt zu, einen Weg zu finden, die Busse auf Kosten der Kommunen weiterzufinanzieren. Das werde aber „heftig“ in den kommunalen Kassen zu Buche schlagen, sind sich die CDU-Politiker einig.

Die Landesregelung sieht vor, dass zusätzliche Fahrzeuge künftig nur dann eingesetzt werden dürfen, beziehungsweise finanziert werden, wenn landesweit ein Inzidenzwert von 75 überschritten wird. Seefeldt, Hirsch und Brechtel hoffen, dass die Landesregierung die Notwendigkeit erkennt und mindestens bis zu Beginn der Weihnachtsferien die Finanzierung sicherstellt, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Verstärkerbusse wurden bereits im vergangenen Schuljahr eingesetzt und sorgen seither für zusätzliche Kapazitäten und somit mehr Sicherheit für die Fahrgäste, argumentieren die Kommunen.