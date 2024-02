Die Polizei hat bei einer Kontrolle am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr am Vitalis-Kreisel in Edenkoben 13 Autofahrer bei verkehrswidrigem Verhalten erwischt. Wie die Beamten mitteilen, war in einem Auto ein Kind unter zwölf Jahren nicht vorschriftsmäßig angegurtet, der Fahrer musste 30 Euro Verwarnungsgeld bezahlen. Ebenfalls nicht angeschnallt waren vier Autofahrer, die auch je 30 Euro bezahlen müssen. Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden, berichtet die Polizei weiter. Untersuchungen zeigten, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1800 Kilogramm abstützen müssen.

Weiterhin wurden acht Autofahrer mit dem Smartphone am Steuer erwischt. Diese bekommen einen Punkt in Flensburg und müssen je 100 Euro bezahlen. Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist laut Polizei eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 lege man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück – wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, sei 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 Stundenkilometern fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfahre blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.