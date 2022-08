Am Samstag gegen 21 Uhr liefen ein Mann und eine Frau auf Höhe eines Juweliers in der Markstraße in Bad Bergzabern, als sie plötzlich stark husten mussten. Zwei weitere Frau mussten ebenfalls husten und verspürten zusätzlich ein Brennen in den Augen, wie die Polizei berichtet. Aufgrund der Schilderungen gehen die Beamten davon aus, dass eine bislang unbekannte Person zuvor im Umfeld des Juweliergeschäftes Pfefferspray oder Reizgas versprüht hat. Die beiden noch unbekannten geschädigten Frauen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise zu dem noch unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.