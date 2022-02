Am Samstagnachmittag ist auf dem Parkplatz des Südpfalz-Centers ein schwarzer Hyundai i10 im Bereich der Fahrertür beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schaden von der verantwortlichen Person nicht gemeldet. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise von Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.