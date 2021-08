Bei einem auf dem Bahnhofsgelände in Rohrbach abgestellten historischen Eisenbahnwaggon haben Unbekannte die Frontscheibe beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat am Sonntag zwischen 17.30 und 19 Uhr ereignet. Der oder die Täter haben mit einem großen Stein die Frontscheibe des aus den 1960er-Jahren stammenden Triebwagens eingeworfen. Der 20 Tonnen schwere und 14 Meter lange Waggon war erst in der Nacht vom 2. auf den 3. August mit einem Tieflader von Zweibrücken in die Südpfalz transportiert und in einer spektakulären Aktion mit zwei Kränen auf das extra vorbereitete Gleis gehievt worden. André Steverding, der in dem renovierten Bahnhofsgebäude ein Hotel mit Restaurant betreibt, will den Waggon restaurieren. Eine Bar und Sitzplätze sollen eingebaut werden, um Gäste in dem Waggon bewirten zu können. Der durch den Steinwurf entstandene Schaden wird auf 500 bis 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden