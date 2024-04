Beim umstrittenen Bauprojekt Kolchenbach Green Living in Albersweiler gab es am Dienstagmorgen eine Kontrolle des Hauptzollamts Saarbrücken, wie Sprecher Dominik Brach bestätigt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe eine routinemäßige Überprüfung der Baustelle vorgenommen, also verdachtsunabhängig. Die Bauträgergesellschaft um Projektleiter Waldemar Nürnberg hatte wegen zahlreicher Ungereimtheiten und laufender Ermittlungsverfahren für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Auf der Baustelle, auf der die Firma Dzigal aus dem Odenwald gerade den Rohbau der ersten zwei Gebäude hochzieht und als Bauherr auftritt, seien keine Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse der Arbeiter festgestellt worden, berichtet Brach.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nach Informationen der RHEINPFALZ kurz darauf Waldemar Nürnberg vor Ort erschien und auf der Baustelle nach dem Rechten sah, obwohl der umstrittene Projektleiter in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, dass seine Arbeit an dem Bauvorhaben beendet und dieses verkauft worden sei.