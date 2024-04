Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bauprojekt Kolchenbach sorgt für Wirbel. Nun scheint der fragwürdige Kopf des Ganzen die Segel gestrichen zu haben. Oder ist das nur eine Finte?

Da taucht vor drei Jahren aus dem Nichts ein Mann mit einem Mega-Bauprojekt in Albersweiler auf. Doch binnen kürzester Zeit fällt es durch etliche Ungereimtheiten auf. Ruft gar Polizei und Justiz auf den Plan. Trotz allem scheint der Projektleiter seinem Ziel unaufhörlich näherzukommen. Stockwerk um Stockwerk wächst in die Höhe. Jeder, der sich gelinkt sieht und Widerstand leistet, hat das Gefühl, gegen Windmühlen zu laufen. Und nun das. Sein fast tägliches Baustellen-Update in Videoformat auf Youtube: gelöscht. Der Verkaufspavillon vor der Baustelle: nicht mehr existent. Was ist da los?

