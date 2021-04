Die Vorbereitungen für den Tunnelbau bei Bad Bergzabern sind fast abgeschlossen. Der Tunnel wird das Prunkstück der rund 2,6 Kilometer langen Ortsumgehung im Zuge der B427. Seit Mitte März ist die B38 südlich von Bad Bergzabern zwischen den Einmündungen zur L508 und zur K23 (Abzweig Deutschhof) gesperrt. Dort wird eine Radfahrer-Querungshilfe gebaut. Diese ist nötig, da während des Tunnelbaus der Radverkehr umgeleitet werden muss. Damit ein sicheres Queren der B38 gewährleistet werden kann, wird die Straße verbreitert, um eine Querungshilfe zwischen beiden Fahrspuren unterbringen zu können. Die Arbeiten dafür sollten bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Doch der Termin kann nicht eingehalten werden. Gute Witterung vorausgesetzt, soll die Sperrung der B38 zum Ende der nächsten Woche, entweder am Abend des 23. April oder am Morgen des 24. April, aufgehoben werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf Anfrage mit. Vor allem für das Asphaltieren und für die anschließende Markierung der Fahrbahnen werde gutes und trockenes Wetter benötigt.

Wie der LBM bestätigt, sind damit die Vorbereitungen für den Bau des 1,44 Kilometer langen Tunnels abgeschlossen. Einen genauen Termin für den Tunnelanstich will die Behörde aber nicht nennen. Ursprünglich sollte mit dem eigentlichen Tunnelbau bereits im Frühjahr 2020 begonnen werden. Der Termin musste wegen der „Komplexität der Ausschreibungsunterlagen“ um ein Jahr verschoben werden. Im März 2016 war mit dem Bau der Ortsumgehung begonnen worden. Der Bund hat für das Großprojekt 61,8 Millionen Euro bewilligt.