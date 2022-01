Aus dem Fahrradständer am Bahnhof in Bad Bergzabern wurde ein dunkelblaues Trekking-Bike der Marke Prophete gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Diebstahl zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ereignet. Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.