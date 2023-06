Die Europa-Union, Kreisverband Südpfalz, hat Tobias Lindner als Redner für den nächsten Eurotreff am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr in Landau verpflichtet. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Wörth ist auch Parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt und damit Stellvertreter von Außenministerin Annalena Baerbock. Lindner wird zum Ukraine-Krieg sowie zu aktuellen Fragen in Bezug auf die Europäische Union Stellung beziehen und mit den Besuchern diskutieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Treff im Pfarrheim Heilig Kreuz bei der Augustinerkirche, großer Saal im ersten Geschoß, erfordert keine Anmeldung.