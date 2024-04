Das Kammerensemble Kaisersesch spielt auf Einladung des Kulturverein KultiG in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde am kommenden Wochenende zweimal das Theaterstück „Die Niere“ im Kurpfälzischen Zehnthof in Gleisweiler. Der Ausgangspunkt der Geschichte: Arnold soll seiner Frau Kathrin eine Niere spenden, doch er hat Angst vor der Operation. Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht.

Uraufgeführt wurde „Die Niere“ im März 2018 in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin. Die Aufführungen sind am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr, Einlass je eine Stunde vorher. Karten zu 15 Euro gibt es unter karten@kultig-gleisweiler.de und an der Abendkasse.