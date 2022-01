Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde das Türschloss eines Maklerbüros in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern mit Sekundenkleber beschädigt. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 250 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 0634 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.