Am Dienstag gegen 15 Uhr kam es zu einem Stromausfall im Raum Bad Bergzabern. Betroffen waren Teile von Bad Bergzabern und umliegender Gemeinden, wie Sven Claus, Pressesprecher der Pfalzwerke, auf RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwochmorgen mitteilt. Grund für die Störung, die größtenteils zwischen zwei und drei Minuten lag, sei ein technischer Defekt gewesen. Ein Umspannpunkt in Bad Bergzabern sei 20 Minuten ausgefallen.