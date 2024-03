In der nächsten Woche wird die Zufahrt über die Kapeller Straße in den Kreisel am Bahnhof in Bad Bergzabern voll gesperrt. Die Zufahrt zur Metzgerei Kieffer ist allerdings weiterhin möglich. Im Auftrag der Stadt wird eine WC-Anlage auf dem Bahnhofsgelände errichtet. Dafür muss im Vorfeld eine defekte Wasserleitung saniert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 18. März. Die Umleitung erfolgt über die Steinfelder Straße, Friedhofstraße und die Weinstraße. Dafür wird die Einbahnstraßenregelung in der Friedhofstraße gedreht. Am 18. März ist ab 7 Uhr ein absolutes Halteverbot in der Friedhofstraße angeordnet. In der Woche der Sperrung kann in Fahrtrichtung der Einbahnstraße und entsprechend der Halteverbotsbeschilderung geparkt werden. Am 22. März ab 12 Uhr muss der Vorgang wiederholt werden, um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, teilt die Verwaltung mit.