Ein Mann hat sich am Sonntag gegen 11.50 Uhr bei einen Unfall leicht verletzt. Laut Polizei befuhr der 33-Jährige die Landstraße 545 von Steinfeld in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Zirka 250 Meter vor der sogenannten „Höfenkreuzung“ kam der Mann aus dem Bereich Wörth nach links von der Fahrbahn ab und schlug dort in einen Hang ein. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich der Opel Corsa und blieb mit der Fahrerseite auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Zur Bergung des Wagens musste die Landstraße kurzfristig vollgesperrt werden. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.