Die Landauer Stadtverwaltung hat Das Ansinnen von Arzheims Ortsvorsteher Klaus Kißel (SPD), nicht mehr zur Stichwahl anzutreten, mit Verweis auf die Rechtslage zurückgewiesen. Das teilt die Stadt mit. Kißel hatte am Montag Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und dem städtischen Wahlamt mitgeteilt, dass er nicht zur Stichwahl antreten und sich aus der Lokalpolitik zurückziehen werde. Er habe fast 14 Jahre seines Lebens Arzheim gegeben, das Wahlergebnis zeige nun, dass der Wähler einen Wechsel wünsche, sagt Kißel. FWG-Kandidat Michael Richter hatte im ersten Wahlgang exakt 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Es fehlte eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Weitere Informationen zu den Ortsvorsteherwahlen in Landau finden Sie hier .

