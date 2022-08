Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Bürgschaftserklärung über sechs Millionen Euro für die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) beschlossen. Die ist nötig, damit die Gesellschaft, die im Auftrag der Stadt die Grundstücksvermarktung im Wohnpark am Ebenberg managt, einen Kredit aufnehmen kann. Der Grund ist, dass die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Gartenschaugeländes zum Wohnviertel voraussichtlich 2024 abgeschlossen wird. Bis dahin fallen aber noch Erschließungskosten auf der Ausgabenseite und Grundstücksverkäufe auf der Einnahmenseite an. Landau hatte zur Entwicklung des Wohnparks Städtebaufördermittel zur Zwischenfinanzierung bekommen. Diese Fördermittel, nach jetzigem Stand etwa 5,3 Millionen Euro, müssen jedoch zurückgezahlt werden. Das Land hat die Stadt daher aufgefordert, eine vorläufige Schlussabrechnung vorzulegen. Insgesamt geht die Stadt davon aus, dass sie das neue Viertel nicht nur ohne kommunalen Eigenanteil, sondern sogar mit einem Einnahmenüberhang abschließen kann.