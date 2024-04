Der Aufschrei bei den Sporttreibenden war groß, weil die Stadt am Sportzentrum West Parkgebühren eingeführt hat. Nun präsentiert die Verwaltung einen Kompromiss.

Im Februar hatte die Stadtverwaltung im Bereich um das Südpfalzstadion, den Kunstrasenplatz, die Rundsporthalle und das Freibad in Landau Parkgebühren eingeführt. Die Stellplätze zählen zum Quartier West. Nach und nach weitet die Stadt bewirtschaftete Parkzonen aus. Doch Sportvereine, Sportler und Eltern gingen auf die Barrikaden.

Das Regelwerk der Stadt sieht vor, dass an allen Werktagen für jede Stunde 1,20 Euro fällig werden, für das Tagesticket drei Euro. Der Stadtrat hatte 2021 beschlossen, das Parkquartier West zu bewirtschaften, um den Parkdruck rund um das Sportzentrum zu mindern. Denn die Stellplätze im östlichen Prießnitzweg sind nur einen Katzensprung von der Innenstadt entfernt und darum begehrter Parkraum etwa für in der Stadt arbeitende Pendler.

Der heftige Protest der Sportler blieb im Rathaus nicht ungehört. Bürgermeister und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) korrigierte die Vorgaben. Für Trainer und Schiedsrichter sollten neun kostenfreie Parkplätze eingerichtet werden, hieß es im Februar.

Mit Vereinen gesprochen

Nun informierte die Stadt über die nächste Korrektur. Bereits in der März-Sitzung des Stadtrates hatte Hartmann angekündigt, 50 bis 80 kostenfreie Parkplätze am Sportzentrum ausweisen zu lassen. Wie es jetzt in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt, hätten Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und Sportdezernentin Lena Dürphold (CDU) nach Gesprächen mit den Vorsitzenden des SV Landau West und des TC Schwarz-Weiß gemeinsam mit den Fachleuten der Verwaltung eine gute Lösung für parkende Sportler gefunden.

„Unser Parkraummanagement stellt Parkraum für die zur Verfügung, die auf ihn angewiesen sind. Das zeigt auch im Parkquartier West bereits Wirkung. Wenn wir dort gar keine Regelung hätten, nördlich, südlich und östlich aber Parkraummanagement betreiben würden, stünde an den Sportanlagen alles voll mit Dauerparkenden“, erklärt Bürgermeister Lukas Hartmann laut der Pressemitteilung.

Darum halte man auch an der vom Stadtrat beschlossenen Bewirtschaftung fest, sei aber bereit, an dieser ganz besonderen Stelle in der Sportstadt Landau zur Unterstützung der ansässigen Sportvereine einige Parkplätze im hinteren Bereich des Prießnitzwegs für kostenfreies Kurzzeitparken mit Parkscheibe zur Verfügung zu stellen. Außerdem könnten Sportler auch Am Lohgraben und im Spitalmühlweg mit Parkscheibe für drei Stunden kostenfrei parken. „Davon ausgenommen sind natürlich die privaten Vereinsparkplätze des TC Schwarz-Weiß auf dessen Vereinsgrundstück. Dabei handelt es sich nicht um öffentlichen Parkraum, sondern um Stellplätze für die Vereinsmitglieder“, stellt Hartmann klar.

Ausreichend Zeit

Die ersten Markierungsarbeiten sind laut Verwaltung schon erfolgt, damit der verfügbare Raum effizienter für Stellplätze genutzt werden kann. Allein auf der Asphaltfläche im direkten Umfeld des Freibades entstehen so 30 Stellplätze. Passende Beschilderungen sollen bald folgen. Abgeschlossen werden soll alles noch vor Öffnung des Freibads.

Beigeordnete Lena Dürpold freut sich, dass die Verwaltung im Sinne der Vereine und der Landauer Sporttreibenden einen guten Kompromiss hätten finden können. „Mit der Drei-Stunden-Regelung bleibt Sportlerinnen und Sportlern – egal ob sie das Freibad, das Stadion, den Tennisclub, die Sporthalle oder den Fußballplatz besuchen – ohne finanziellen Mehraufwand ausreichend Zeit für ihr Training.“ Und das städtische Ordnungsamt habe trotzdem die Möglichkeit, den Bereich von Dauerparkern und somit beispielsweise für Pendler frei zu halten.