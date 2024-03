Die Landauer Stadtverwaltung will 50 bis 80 kostenlose Parkplätze in dem Bereich um die ehemalige Rundsporthalle herum einrichten. Das teilte Bürgermeister Lukas Hartmann bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit. Um den Bereich liegen mit dem Stadion, der Sporthalle West und dem Freibad verschiedene Sporteinrichtungen. Geparkt werden soll dort mit Parkscheibe für höchstens drei Stunden. Gedacht seien die Stellflächen für Sporttreibende. Die Bewirtschaftung des Parkplatzes hatte gerade bei den Sportlern für Kritik und Protest gesorgt. Es werde an den Parkscheinen aber keine Abreißzettel für eine Ermäßigung oder Kostenerstattung an der Freibadkasse geben, sagte Hartmann auf Nachfrage von Ralf Eggers (CDU). Das wolle die für die Bäder verantwortliche Stadtholding wegen des Personalaufwands und der Kosten nicht. „Ich hätte es gut gefunden“, so Hartmann. Die Freien Wähler hatten beantragt, über eine mögliche Parkscheiben-Regelung mit Höchstparkdauer zu debattieren. Die Stadt solle Sport und Freizeit in diesem Bereich uneingeschränkt unterstützen, so die FWG.