Der Arbotstraße in Arzheim bleibt länger gesperrt als geplant. Wie aus einer Mitteilung der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft hervorgeht, ist von einer Sperrung bis 28. Juni die Rede. Die Straßenarbeiten haben am 2. April begonnen. Der Busverkehr der Linie 530 funktioniert über die Ersatzhaltestelle an der Kreisverwaltung.