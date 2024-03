Die SPD-Stadtratsfraktion in Landau fordert, die durch den Stopp der Radbrücke zum Horst freiwerdenden städtischen Mittel nicht aufzuheben, sondern anderweitig sinnvoll einzusetzen. Ein Investitionsstopp sei mit der SPD nicht zu machen, erklärt der Fraktionsvorsitzende Florian Maier. Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) habe „bis zu den Beratungen des Nachtragshaushaltes im Sommer Zeit, ein neues Förderprogramm zu finden“. Andernfalls sollte der städtische Anteil an den Brückenkosten in das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im Horst gesteckt werden, um beispielsweise den Umbau des Danziger Platzes zu forcieren

oder eine mögliche Verlagerung des Jugendtreffs am Danziger Platz hin zur Jugendfreizeitanlage zu realisieren. Letzteres würde gleichzeitig auch die Chance bieten, über die Aufwertung der Jugendfreizeitanlage nachzudenken.