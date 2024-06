Am Sonntagvormittag hat es eine 83-jährige Autofahrerin aus dem Barbelrother Kreisel getragen. Sie verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Mitteilung der Polizei war die Seniorin gegen 10.25 Uhr auf der L544 von Barbelroth kommend in Richtung Steinfeld unterwegs. Im Kreisverkehr sei sie zu schnell gewesen, habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sei etwa zehn Meter neben der Fahrbahn in einem Gebüsch steckengeblieben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro.