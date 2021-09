Eine 82-jährige Frau verursachte am Sonntag gegen 14 Uhr einen Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, weil sie beim Einparken mit ihrem Wagen Brems- und Gaspedal verwechselte, wie die Polizei berichtet. Die Seniorin fuhr dadurch in der Saarstraße in Bad Bergzabern auf das vor ihr geparkte Fahrzeug auf, das durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht.