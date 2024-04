Den Sportsgeist zu ernst nahmen wohl einige Partygäste am Samstagabend in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße). Bei einem Bierpong-Turnier am Dorfgemeinschaftshaus kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger und ein 25-jähriger gerieten in Streit, in dessen Verlauf der jüngere der beiden Männer seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Resultat war für den einen eine blutige Nase und für den anderen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.