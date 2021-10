Auf den Anruf einer falschen Polizeibeamtin sind eine 56-Jährige aus Landau und eine 79-Jährige aus Billigheim-Ingenheim nicht hereingefallen. Die beiden Frauen wurden am Donnerstag gegen 10.30 Uhr beziehungsweise 13.45 Uhr jeweils von einer unbekannten Frau angerufen. Die Anruferin behauptete, sie sei von der Polizei und erzählte, man habe zwei Einbrecher festgenommen, die in der Nachbarschaft eine größere Summe Bargeld gestohlen hätten. Bei den Tätern sei eine Namensliste gefunden worden, auf welcher die Namen der beiden Seniorinnen stehen würden. Deshalb sei nun Vorsicht geboten. Die unbekannte Anruferin versuchte hierbei die Vermögensverhältnisse der Geschädigten in Erfahrung zu bringen. Beide Südpfälzerinnen durchschauten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat bevor ein Schaden entstehen konnte.