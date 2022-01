An einer angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Politik am Montagabend in Bad Bergzabern haben rund 35 Personen teilgenommen. Was das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, verlief die Versammlung friedlich und störungsfrei. An unangemeldeten Demonstrationszügen haben in Annweiler 30, Bad Bergzabern 200, Edenkoben 80, Herxheim 100, Hochstadt acht und Landau 350 Personen teilgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden gegen zwei Personen Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Verdacht der Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung) eingeleitet.