Die Bushaltestelle am Bahnhof in Rohrbach neben dem Park-und-Ride-Parkplatz ist nun barrierefrei, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Durch den umfassenden Ausbau sei ein weiterer wichtiger Umsteigepunkt in der Verbandsgemeinde Herxheim komfortabler zugänglich – auch und besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder für Eltern mit Kinderwagen, darin waren sich Landrat Dietmar Seefeldt und Christian Sommer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Herxheim, bei der offiziellen Freigabe einig. Die Baukosten für die Busbucht einschließlich Wartehäuschen liegen voraussichtlich bei rund 120.000 Euro, heißt es in der Meldung weiter. Das Land Rheinland-Pfalz steuert 70.000 Euro Fördermittel bei.