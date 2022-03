EDENKOBEN. Wie seit 2019 wurde die Winterpause bei der Sesselbahn oberhalb von Edenkoben wieder zur Generalüberholung genutzt. Ab Samstag gondeln die 54 Doppelsessel wieder zwischen Schloss Villa Ludwigshöhe und Rietburg.

Von Michael Reuter

„Selbst der TÜV war von der modernen Nostalgiebahn begeistert“, sagen die Sesselbahn-Geschäftsführer Tina Mermer und Gerhard Weickenmeier. Die Betonfundamente wurden saniert, alle Bolzen, Wellen, Schrauben und Gummirollen erneuert und die Rollenbatterien zerlegt und geprüft. Außerdem erhielten die Masten ein intensives Rostschutz- und Pflegeprogramm und sämtliche Metallteile wurden galvanisch verzinkt. Auf Vordermann gebracht wurden auch der Anstrich des Gebäudes und die Dächer. Schließlich kam noch ein neuer Motor dazu.

Neu sind auch der Schaltschrank, das Hydraulikaggregat, die Hydraulikschläuche, alle elektrischen Leitungen, die vier Bedienstationen und ein Lichtwellenkabel zwischen Tal- und Bergstation, um die Kommunikation zu verbessern. Eine Kameraüberwachung der Ein- und Ausstiegsbereiche sowie die Installation einer Webcam an der Bergstation gehörten auch zum Sanierungsprogramm. Dieses habe bisher eine hohe sechsstellige Summe gekostet, sagt Weickenmeier.

Ab Samstag, 12. März, fährt die einzige pfälzische Sesselbahn bis 6. November täglich. In den Sommermonaten gibt es ein Aktionsprogramm, so die Schorletour am 25. Juni, ein Familienwochenende am 30. und 31. Juli sowie ein Lichterfest mit Livemusik am 16. Juli und 13. August. Die Gastronomie an der Berg- und an der Talstation hat ebenfalls täglich geöffnet. Nach dem Ausbau der Villastraße ist das beliebte Ausflugsziel wieder gut zu erreichen, es stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Info



Weitere Infos unter www.rietburgbahn-edekoben.de oder Telefon 06323 1800.