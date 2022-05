Ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten einen Autofahrer, weil er am Samstagnachmittag in der Weinstraße in Edenkoben mehr als doppelt so schnell gefahren ist als erlaubt. Er war mit 75 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs. Bei der einstündigen Verkehrskontrolle in Höhe des Schulzentrums wurden 21 weitere Autofahrer geblitzt.