Polizisten haben am Sonntagabend einen Randalierer in Bad Bergzabern mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der Gegenstände aus dem ersten Stock eines Wohnhauses warf. Als Beamte eintrafen, verschanzte sich der 46-Jährige in seiner Wohnung. Nachdem die Polizisten seine Zimmertür gewaltsam geöffnet hatten, ging der Täter auf die Beamten los. Die stoppten den Angreifer mit einer Elektroschock-Pistole. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.