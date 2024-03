Landau baut gerade wieder einen Schwung Feldwege zu Radwegen aus, vor allem in den Gemarkungen Queichheim und Mörlheim. Dafür werden 1,3 Millionen Euro aufgewandt. Der größte Teil davon, 1,1 Millionen, kommt aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Einige dieser Wege werden Fahrradstraßen mit der Freigabe für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Unser Bild zeigt den Betonweg zwischen dem Gewerbepark am Messegelände und Mörlheim, der auf einer Länge von rund 1800 Metern instandgesetzt wird. Andere werden als Radwegeverbindungen ausgewiesen. In beiden Fällen ist ein Ausbau der teils stark beschädigten Wege ohne eine finanzielle Mehrbelastung für die Landwirtschaft möglich. Wie berichtet, musste die Stadt ab 2021 die Feldwegebeiträge Schritt für Schritt erhöhen, um einen hohen Investitionsstau abzubauen. Im vorliegenden Fall wird der Beton abgefräst und die Fahrbahn asphaltiert. Ziel ist es, gute (Rad-)Wege in alle Stadtdörfer, zwischen diesen und in die umliegenden Verbandsgemeinden zu schaffen. Auch die Beschilderung ist erst kürzlich verbessert worden.