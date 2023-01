Was lange währt .... In der Mobilitätsabteilung der Landauer Stadtverwaltung sind jetzt die neuen Radewegeschilder eingetroffen, die zum einen die Wege in die Stadtdörfer weisen, zum anderen die Radtouristikrouten in Stadt und Umland ausschildern. Dazu gehören beispielsweise die Tabaktour, der Queichtalradweg, die Fassbodentour oder die Burgentour. Nach Angaben von Ralf Bernhard werden die Schilder im Verlauf des Frühjahrs montiert. Das Büro für Tourismus der Stadt Landau informiert auf seiner Homepage über die unterschiedlichen Strecken. Für ganz Rheinland-Pfalz gibt es eine Zusammenstellung auf www.radwanderland.de. Die weißen Schilder mit grüner Schrift entsprechen bundesweit einheitlichen Regeln. Das Land hatte für die Südpfalz – für die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau – im Juli 2021 300.000 Euro bewilligt. Damit sollten 370 Kilometer Radwege ausgeschildert werden.