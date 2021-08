Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7.25 Uhr in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern in der Nähe eines Physio-Zentrums verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann von einem Autofahrer mit einem blauen Kombi übersehen und angefahren. Der Radfahrer stürzte. Die beiden einigten sich darauf, nicht die Polizei zu rufen. Später klagte der Radfahrer über Schmerzen im Bein und suchte einen Arzt auf. Vom Kennzeichen ist bekannt, dass es mit LD-V beginnt. Die Polizei bittet den Autofahrer und weitere Zeugen, sich bei der Wache unter 06343 93340 zu melden.