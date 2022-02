Die Polizeidirektion Landau warnt vor Betrügern, die derzeit wieder verstärkt bei älteren Menschen im Bereich Landau und Bad Bergzabern anrufen und sich als Polizeibeamte oder Bankangestellte ausgeben. Die Polizei mahnt zum wiederholten Mal, am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten zu geben. Außerdem solle man nie Unbekannten die Tür öffnen oder ihnen Geld oder Wertsachen aushändigen. Im Zweifelsfall sollte eine Vertrauensperson hinzugezogen werden, beispielsweise Nachbarn oder nahe Verwandte. Wer unsicher ist (oder die Masche durchschaut hat), sollte sich an das örtliche Polizeirevier wenden und von den Anrufen berichten. „Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da!“, versichert dies. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 06341 2870.