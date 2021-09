Zwischen 30 und 40 Kilogramm Pflaumen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Grundstück in der Gewanne „In der Kirchhalde“ gestohlen. Eine Umzäunung hielt den Täter laut Polizei nicht davon ab, auf das Grundstück zu gelangen und einen Pflaumenbaum abzuernten. Vermutlich hat der Täter eine Leiter benutzt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.