Eine 43-Jährige hat sich am Samstagabend zum wiederholten Male am Steuer erwischen lassen, obwohl sie keinen Führerschein mehr besitzt. Die Frau war einer Streife auf der B38 in Höhe Bad Bergzabern aufgefallen. Sie fuhr einen grauen Peugeot mit friesländischem Kennzeichen. Der Wagen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt, weil die Frau, die in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern lebt, innerhalb kürzester Zeit mehrfach verbotenerweise mit dem Auto gefahren ist. Sie erwartet zudem ein weiteres Strafverfahren.