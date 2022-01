Ein 24-Jähriger ist am Sonntag gegen 19.20 Uhr in Böllenborn von der Polizei mit einem Taser niederstreckt worden. Wie die Polizei mitteilt, randalierte der junge Mann und leistete erheblichen Widerstand. Erst nach dem Tasereinsatz habe der Mann in Gewahrsam genommen werden können.