Die Pfalzwerke Netz AG mit Sitz in Ludwigshafen gründet mit der LPN Tiefbau GmbH eine eigene Gesellschaft. Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in Landau, teilen die Pfalzwerke mit. Die LPN Tiefbau hat ihre Tätigkeitsschwerpunkte im Tief- und Hochbau und die Arbeit zum 1. Juli aufgenommen. Man will bis 2025 einen Personalstock von 50 Mitarbeitenden aufbauen.