Bei einem Unfall wurde eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die junge Frau gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pedelec von der Poststraße kommend die Weinstraße. Sie missachtete das Rechtsabbiegegebot und wurde von einem in Richtung Bahnhof fahrenden Pkw erfasst. Die Pedelec-Fahrerin wurde auf die Frontscheibe des Autos geschleudert und schwer verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.